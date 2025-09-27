الجلفة.. انتشال جثة مفقود جرفته مياه الوادي بمسعد

أعلنت مصالح الحماية المدنية، عن العثور وانتشال جثة مفقود جرفته مياه الوادي بالمكان المسمى وادي فريطيس ببلدية مسعد.

وأوضحت ذات المصالح أن العملية جاءت عقب مباشرة البحث عن شخصين مفقوديّن كانا على متن سيارة. جرفتهما مياه الوادي بالمكان المسمى وادي فريطيس بلدية مسعد ولاية الجلفة.

مشيرة أنه تم العثور وانتشال الضحية المتوفى على بعد حوالي 30 كلم من مكان الحادث. أين تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور