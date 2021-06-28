الجلفة.. انتشال طفل غرق بحوض مائي في عين الإبل

تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بعين الإبل جنوب ولاية الجلفة، بمنطقة دزيرة حوالي 7 كلم اتجاه واد الصدر لأجــل انتشال طفل غريق. وكان الأخير داخل حوض مائي مفتوح (يستعمل للسقي الأراضي الفلاحية) طوله 15 متر وعرضه 10 متر وعمقه 02 متر.

ويبلغ الضحية من العمر 16 سنة، وتتم حاليا إجراءات نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الجلفة. وتعتبر هذه رابع حالات غرقى على مستوى الجلفة منذ دخول فصل الصيف لهذه السنة.

وتم نقل مصاب آخر كان يقدم المساعدة والذي تم تقديم له الإسعافات الأولية وهو في حالة إغماء. كما تم خلال سنة 2020 تسجيل 14 تدخل و تسجيل وفاة 05 أشخاص.