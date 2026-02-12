الجلفة: انحراف 3 شاحنات بفعل الرياح

إنحرفت 3 شاحنات عن مسارها اليوم الخميس بسبب شدة الرياح التي ضربت ولاية الجلفة.

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بعين الإبل، مدعمة بإسعافات المركز المتقدم واد الصدر، هذا اليوم في حدود الساعة 08:45. لأجل حادث انحراف 03 شاحنات على مستوى الطريق الوطني رقم 01. في الشطر الرابط بين الجلفة والأغواط، وذلك بفعل شدة الرياح.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث لم يسفر عن تسجيل أي خسائر بشرية، غير أنه يستدعي أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بقواعد السلامة المرورية، واحترام مسافة الأمان، وعدم الإفراط في السرعة.

