 الجلفة.. انقاذ إمرأة من الاختناق بالغاز بسيدي لعجال

تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي لعجال غرب ولاية الجلفة، ليلة اليوم الأحد، في حدود الساعة 22 سا و 30 د لأجل حادث اختناق وتسمم إمرأة اثر استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة التي تشتغل على قارورة البوتان.

وذلك على مستوى منزل ريفي بمنطقة طير القلاب بحاسي فدول، وحسبما افاد به بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الضحية عمرها 68 سنة تم تقديم لها الاسعافات الأولية اللازمة وتحويلها الى القطاع الصحي حاسي فدول في حالة مستقرة.