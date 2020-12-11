الجلفة.. انقاذ زوجين من الموت المحقق جراء اختناقهما بالغاز بحي بربيح

شهدت ولاية الجلفة، مساء اليوم الجمعة، المتزامنة مع الإضطرابات الجوية حالة اختناق بالغاز المتسرب من المدفأة بحي بربيح بمدينة الجلفة.

فقد تدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية في حدود الساعة 14 سا 21 د بحي بربيح بالسكنات التي بالقرب من مدرسة النخبة لأجل تحويل مصابين مختنقتين, جراء استنشقاهما غاز اول اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.

وحسب شاهد عيان، فقد قام الأخير بتهوئة المنزل وغلق مصدر الغاز إلى غاية وصول ذات المصالح لأجل اسعافهما ونقلهما الى مستشفى محاد عبد القادر بالجلفة.

وكشف مصدر لـ “النهار أونلاين”، أن المصابين رجل يبلغ من العمر 40 سنة في حالة إغماء وزوجته التي تبلغ 36 سنة تعاني من فشل عام.