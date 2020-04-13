الجلفة: انقاذ 11 شخصا في حريق بعمارة في حي بحرارة

اندلع، مساء اليوم، حريق مهول بإحدى العدادات الكهربائية لعمارة بحي بحرارة في وسط مدينة الجلفة.

حيث سارعت مصالح الحماية المدنية، إلى إخماد الحريق الذي خلف حالة من الذعر وسط سكان العمارة.

و كشف مصدر “النهار أونلاين “, أن اسعافات ذات الوحدة الثانوية للحماية المدنية.

قد تدخلت في حدود الساعة 17 سا 55 د ، مدعمة بكل من اسعافات الوحدة الرئيسية والمركز المتقدم بالجلفة وذلك لأجل نشوب حريق عدادات متواجدة داخل عمارة بحي بحرارة.

أين تم انقاذ 11 شخص تبلغ اعمارهم مابين ( 08 اشهر و47 سنة), يعانون ضيق فالتنفس جراء استنشاقهم للدخان.

ومنهم في حالة صدمة، إذ تم اسعافهم في عين المكان وتحويلهم الى العيادة الجوارية المتعددة الخدمات بعين اسرار.