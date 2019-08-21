الجلفة : بلدية البيرين خالية على عروشها

يتساءل المواطن البيريني في الجلفة، عن دورالمنتخبين المحليين بالمنطقة، بعد ان أضحت انشغالات قاب القوسين من آخراهتمامات ممن انتخبوا عليهم.

إذ يصطدم المواطنين في جميع الأيام و خاصة يوم الاستقبال بغياب تام للسلطات.

حتى يوحي أنّ “المير” وأعضائه، قد دخلوا في عطلة صيفية جماعية، دون الاكتراث لانشغالات المواطنين المختلفة.

والمتعلقة بالماء الشروب وغيرها من المشاكل التي تهم حياته اليومية.

فهل يعلم الوزير الأول و زير الداخلية، أن المواطن البيريني لم يجد من يشفي غليله حتى بالإستماع له فقط.

في ظلّ ما يحدث من لامبالاة الميروحاشيته، الذين كشفوا قبل إنتخابهم خلال حملاتهم الإنتخابية، بأنهم سيوفرون الراحة ويعملون على خدمتهم.

أم أن وعودهم فقط بقيت مجرد شعارات حبيسة الأدراج.