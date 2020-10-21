الجلفة: تحقيقات أمنية حول التلاعب في حصة 2550 سكن اجتماعي الموزعة بعاصمة الولاية

كشفت مصادر مطلعة لـ “النهار اونلاين”، أن المصالح المختصة قد شرعت هذه الأيام بفتح تحقيقات أمنية معمقة في إعداد القائمة الأسمية من السكنات الاجتماعية حصة 2550.

و التي تم توزيعها مؤخرا العاصمة ولاية الجلفة، أين شملت ملفات جديدة مودعة من 2016 إلى 2019، والتي لم يجر التحقيق فيها من طرف اللجان المكلفة بالسكن.

و أفاد مصدر “النهار اونلاين” ان المصالح الأمنية قد شرعت في فتح تحقيق معمق في كيفية توزيع هذه السكنات الاجتماعية التي تم توزيعها لفائدة مقاولين وموظفين وأساتذة و إطارات بالولاية.

وأشقاء وزراء سابقين و حتى عازبات، و التي شملت لهم مفاتيح و وصلات الإستفادة.

و قد أوضح ذات المصدر إلى فتح تحقيق في القضية التي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة و أن من بين المستفيدين ميسوري الحال.

في وقت تم إقصاء الذين قضو سنوات في البيوت القصديرية، و حتى هناك من يبيت في العراء والتي شهدت على إثرها عاصمة الولاية العديد من الاحتجاجات و الغليان وسط المقصيين.

و أفاد ذات المصدر، أن القائمة الاسمية تم التكتم عنها دون إعلان بقية الأسماء، في تلاعب صارخ ضد تعليمات رئيس الجمهورية التي تتحدث عن الشفافية في التوزيع.

فيما لا تزال التحقيقات حول المستفيدين مؤخرا متواصلة في كيفية التلاعب في توزيع القائمة، خاصة و أن رواتب الكثير من المستفيدين و اصحاب النفوذ لا تسمح لهم الاستفادة من هذه الصيغة.