الجلفة.. تربص للحماية المدنية في السينوتقني بالعاصمة

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الجلفة.. تربص للحماية المدنية في السينوتقني بالعاصمة
بقلم مصطفى.ق

يستفيد أعوان الحماية المدنية لولاية الجلفة التابعين لفرقة السينوتقني من تربص تأهيلي في الإختصاص بالوحدة الوطنية للتدريب و التدخل في العاصمة.

وسيحظى هؤلاء خلال هذا  التربص الذي تتضمن أشغاله شقين نظري و تطبيقي بفنيات  عالية المستوى لمختلف التقنيات المستعملة في البحث تحت الانقاض بإستعمال  الكلاب المدربة .

والجدير بالذكر تدعم السلك بهذه الفرقة، التي تتلقى تربص لأجل التأهيل لمستوى “CYNE-1″، سنة 2015.

حيث عززت القطاع آنذاك إلى جانب فرقة الغطس التي ساهمت  بشكل كبير في دعم المورد البشري بسباحين ذوي كفاءات عالية.


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