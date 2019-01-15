الجلفة.. تربص للحماية المدنية في السينوتقني بالعاصمة

يستفيد أعوان الحماية المدنية لولاية الجلفة التابعين لفرقة السينوتقني من تربص تأهيلي في الإختصاص بالوحدة الوطنية للتدريب و التدخل في العاصمة.

وسيحظى هؤلاء خلال هذا التربص الذي تتضمن أشغاله شقين نظري و تطبيقي بفنيات عالية المستوى لمختلف التقنيات المستعملة في البحث تحت الانقاض بإستعمال الكلاب المدربة .

والجدير بالذكر تدعم السلك بهذه الفرقة، التي تتلقى تربص لأجل التأهيل لمستوى “CYNE-1″، سنة 2015.

حيث عززت القطاع آنذاك إلى جانب فرقة الغطس التي ساهمت بشكل كبير في دعم المورد البشري بسباحين ذوي كفاءات عالية.