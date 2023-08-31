الجلفة.. تسمم أزيد من 15 شخصا تناولوا البيتزا والأكل السريع بعين وسارة

تعرض أزيد من 15 شخصا إلى حالات تسمم بعد تناولهم صباح اليوم لوجبة البيتزا و الأكل السريع. بإحدى محلات البيتزيريا بوسط مدينة عين وسارة شمال ولاية الجلفة.

كما تم نقل الضحايا إلى مستشفى المدينة، بعد ظهور أعراض التسمم عليهم. أين تم تحويلهم لمصلحة الإستعجالات الطبية لخضوعهم تحت الرعاية الصحية بمستشفى المدينة. حيث لازال البعض منهم “صغارا و كبار” يرقد إلى حد الساعة.

ويرجع السبب حسب ما أفاد به أحد المصابين الى خلطة “المايوناز” التي من المحتمل تم استخدامها في الوجبات.

فيما أفادت مصادرنا، أنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد صاحب المحل من طرف مصلحة الصحة للبلدية و مصالح الوقاية بالصحة الجوارية العمومية بعين وسارة.