بقلم عايدة.ع
الجلفة.. تسمم 3 أشخاص بالغاز
أصيب 3 أشخاص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل منزل، بحي بن جرمة، ببلدية الجلفة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 02سا 42د من أجل إسعاف أشخاص تعرضوا للتسمم. بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة داخل منزل، بحي بن جرمة، بلدية ودائرة الجلفة.

حيث خلّف الحادث تسمم 3 أشخاص من جنس ذكر، تتراوح أعمارهم بين 26 سنة و 28 سنة. لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم في عين المكان، ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

