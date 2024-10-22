الجلفة.. تسمم 5 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون

أُصيب 5 أشخاص بتسمم غاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من المدفأة ببلدية ودائرة دار الشيوخ ولاية الجلفة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، تم التدخل على الساعة 00سا25د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة بسبب انسداد قناة صرف الغازات بالعمارة حي أول نوفمبر، ببلدية و دائرة دار الشيوخ.

حيث خلّف الحادث تسمم 05 أشخاص لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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