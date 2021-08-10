الجلفة: تطبيق الحجز الجزئي المنزلي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحا

قرر والي ولاية الجلفة تطبيق حجر جزئي منزلي عبر كافة بلديات الولاية من الساعة الثامنة 20.00 سا إلى غاية السادسة 06.00 صباحا بداية من اليوم الثلاثاء

وحسب بيان لولاية الجلفة، فإن الإجراءات جاءت تطبيقا لتسيير الوضع الصحي بالولاية المتعلق بفيروس كورونا. حيث تقرر تطبيق الحجر المنزلي الجزئي من الساعة الثامننة مساء إلى غاية السادسة صباحا. بداية من اليوم الثلاثاء باستثناء الحالات المرخص لها على غرار دواعي العلاج، التنقل بدواعي مهنية . والناقلين المرتبطة انشطتهم بالتموين بالمواد الحيوية