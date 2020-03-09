الجلفة.. تفحّم جثة شيخ إثر نشوب حريق بمنزل في حي أحمد زبانة بعين وسارة

أخبار الجزائر
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الجلفة.. تفحّم جثة شيخ إثر نشوب حريق بمنزل في حي أحمد زبانة بعين وسارة
بقلم زكرياء مداح

لقي، شخص يقطن بحي أحمد زبانة بعين وسارة شمال ولاية الجلفة، مصرعه، إثر نشوب حريق بمنزله، مماّ أدى إلى تفحُمه.

وحسب مصدر “النهار أونلاين” فإنّ عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالمدينة، تدخلت لأجل حادث يتمثل في حريق منزل.

أين تم، بعد تجنيد كافة الإمكانيات البشرية والمادية، إخماد الحريق، الذي أسفر عن تفحم جثة رجل يبلغ من العمر 66 سنة في عين المكان.

وكشف ذات المصدر، أنّ الحريق خلف خسائر مادية إحتراق كلي لغرفة وللأسف تفحم رجل يبلغ من العمر 66 عام.

ليتم تحويل جثت الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المركزي لعين وسارة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=786603

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