الجلفة: تفكيك شبكة إجرامية للمضاربة في الشعير العلفي المدعم

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الجلفة، من وضع حد لشبكة إجرامية منظمة مختصة في المضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة متمثلة في الشعير العلفي الموجه للتغذية الحيوانية في إطار الأمن الغذائي.

وحسبما أفاد به مصدر “النهار أونلاين”، فإن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة. تمكنوا من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متكونة من 06 أشخاص. مختصة في المضاربة غير المشروعة لمواد مدعمة متمثلة في الشعير العلفي، تنشط على مستوى إقليم الولاية.

حيث بعد تحريات للمحققين والإستعلامات الجيدة، تم الكشف عن وجود تلاعبات في استغلال العديد من دعم الموالين. وأخرى دون علم أصحابها.

ليتم إعادة بيعها للموالين في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، من طرف هؤلاء السماسرة للمتاجرة بهذه المادة المدعمة.

وقد أفضى التحقيق إلى “تكبد خسائر في الخزينة العمومية، إضافة إلى الضرر الملحق بالفلاحين. والموالين الحقيقيين الذين لم يستفيدوا من دعم الدولة”.

وقد تم خلال هذه العملية النوعية، توقيف 6 مشتبه فيهم، بعد معلومات واردة لذات الأفراد، باستغلال هذه الشبكة. للموالين، من خلال أخذ دعمهم و شرائها منهم بمنحهم زيادة السعر على ماهو مدعم لهم.

ليتم التحكم في سعرها و بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، حيث كان يتم تخزين هذه الكمية المحجوزة الجد معتبرة. داخل مستودع، على مراحل واستغلال الموالين الذين تلقوا تسهيلات من طرف الدولة.

وقد تم رفع ضد المشتبه فيهم ال 06 مخالفات تتعلق بـ”جناية المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. تستغل دعم الدولة للمضاربة و رفع الأسعار”. أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا”.