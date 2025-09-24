الجلفة.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز ما يقارب 6 آلاف قرص مهلوس داخل سيارة

أحبطت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات بالجلفة نشاط شبكتين إجراميتين متكونتين من 4 أشخاص مسبوقين قضائيا في العقدين الثاني والثالث من أعمارهم، من بينهم امرأة، مع ضبط 5982 كبسولة من المؤثرات العقلية.

العملية الأولى جاءت على إثر معلومات بخصوص نشاط مشبوه لشخصين يعتزمان إدخال كمية من المؤثرات العقلية إلى مدينة الجلفة باستعمال سيارة سياحية.

تحريات محققي الفرقة ذاتها تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا توجت بتحديد هويتهما وتوقيفهما وضبط كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 3000 قرص مهلوس. ومبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى سيارة سياحية تستعمل في نقل وترويج المؤثرات العقلية.

وخلال العملية الثانية، قامت الفرقة بوضع نقاط مراقبة فجائية عبر كامل مداخل مدينة الجلفة ومخارجها وطرقها الاجتنابية.

العملية كلِّلت بتوقيف سيارة سياحية على متنها شخصان، منهما امرأة للتمويه في العقد الثالث من عمرهما.

ليتم اكتشاف مخبأ سري في هيكل السيارة بعد تفتيشها تفتيشًا دقيقًا. وأسفرت هذه العملية عن حجز 2982 كبسولة من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي. فضلا عن سيارة سياحية تستعمل في نقل وترويج السموم.

وبعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضيتي الحال، قامت فرقة مكافحة الاتجار غير مشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.