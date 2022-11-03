الجلفة: تفكيك شبكة تستعمل فتيات لإستدراج مستعملي الطريق وسرقتهم

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسلمانة في الجلفة، من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص من بينهم فتاتين.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، فإن أفراد الشبكة يقومون باستدراج مستعملي الطريق باستخدام الفتاتين من أجل الإعتداء عليهم وسرقة ممتلكاتهم.

هذا وجاءت هذه العملية، على إثر شكوى تلقاها مركز العمليات للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجلفة على الرقم الاخضر 1055.

وتفيد الشكوى، بتعرض شخص للإعتداء والسرقة من طرف مجموعة من الأشخاص.

لتتمكن الفرقة، من تفكيك الشبكة التي تتكون من 6 أشخاص من بينهم فتاتين.