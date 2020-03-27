الجلفة: تفكيك عصابة مختصة في السطو على المنازل بحاسي بحبح

أوقفت، نهار أمس، عناصر الشرطة القضائية بدائرة حاسي بحبح في الجلفة، عصابة متكونة من 8 أشخاص مشتبه فيهم.

العصابة والتي يتراوح اعمار افرادها مابين 22 سنة و54 سنة، متهمة بسرقة عدة منازل في المنطقة.

تعود حيثيات القضية، إلى تقدم أحد ضحايا إلى مصالح الشرطة بحاسي بحبح، من أجل إيداع شكوى مفادها بتعرض مسكنه للسرقة من قبل مجهولين.

أين أُستُولِيَ من داخله على بعض التجهيزات والمعدات الخاصة بمسكنه طور الإنجاز.

وعلى إثر ذلك كثفت ذات المصالح عمليات البحث والتحري، التي مكنت من تحديد هوية المشتبه بهم في القضية.

واسفرت العملية من توقيف توقيف عناصر العصابة في حالة تلبس وبحوزتهم بعض المعدات المستعملة في عمليات السطو.

هذا وقد تمّ تفتيش مساكن المشتبه فيهم، وفقاً للإجراءات المعمول بها، أين تمّ العثور على كميات هائلة من المسروقات.

والمتمثلة في معدات خاصة بالبناء، الأجهزة الكهربائية، الأبواب الحديدية والخشبية، المحركات الكهربائية الخاصة بالمياه.

كما تم حجز خلال العملية مبلغ مالي معتبر، أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، كما تم حجز مركبة كانت تستعمل في عمليات السرقة.

وقد قُدِمَ المشتبه بهم الثمانية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح.