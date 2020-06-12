الجلفة: تفكيك مصنع سري لإنتاج مادة التبغ و المواد المستعملة لتحضيرها بحي بربيح

تمكنت عناصر الشرطة القضائية، بالأمن الحضري العاشر بمدينة الجلفة، من توقيف 03 أشخاص مشتبه فيهم، في العقد الرابع من عمرهم، ووضع حد لورشة سرية لصناعة مادة الشمة وتعليبها بالمنطقة الصناعية بحي بربيح، مع حجز كمية معتبرة المواد التبعية والمعدات المستعملة.

وحسبما كشفه مصدر “النهار أونلاين” فإن العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص باستغلال أحد المستودعات بالمنطقة الصناعية بمدينة الجلفة لصناعة و تعبئة مادة التبغ ( الشمة) بطريقة غير شرعية, و كشف ذات المصدر ، أنه تم وضع خطة محكمة لترصد و مراقبة المكان.

أفضت إلى توقيف شخصين على متن شاحنة نفعية معبئة بمادة الشمة بعد مغادرتهما ذات المستودع، الذي عثر بداخله، بعد عملية تفتيش إيجابية، على كمية هائلة من مادة التبغ (الشمة) قدرت بـ 7875 كلغ من المادة الأولية و218860 علبة من مادة الشمة جاهزة للبيع من مختلف الأنواع.

بالإضافة إلى آلات خاصة بتعبئة و تعليب مادة الشمة مع توقيف شريكهما، هذا و قد تم تقديم المشتبه بهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، طبقاً لإجراءات المثول الفوري، أين أصدر ضدهم أمر بالإيداع مع مصادرة المحجوزات.