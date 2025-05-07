الجلفة: توقيف أربعيني بعد حجز أزيد من 29 ألف علبة شمة مهربة بحاسي بحبح

تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول لأمن دائرة حاسي بحبح، أمس الثلاثاء، من توقيف شخص في العقد الرابع من عمره، و حجز أكثر من 29.700 وحدة من مادة التبغ المهربة (شمّة من مختلف العلامات، سجائر أجنبية الصنع).

العملية الأمنية التي نفذتها عناصر الأمن الحضري الأول بأمن دائرة حاسي بحبح، جاءت إثر أبحاث وتحريات ميدانية مكثفة باشرتها تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن نشاط إجرامي يقوم به شخص في تخزين وبيع مادة التبغ المهربة. مستغلا أحد المستودعات على مستوى قطاع الاختصاص للقيام بنشاطه الإجرامي.

وإثر متابعة وترصّد ميداني وبعد وضع خطة أمنية محكمة. تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري من حجز 18.825 وحدة من الشمة المهرّبة من مختلف العلامات، 10.879 وحدة من السجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر. وحجز مبلغ مالي قدره 44000.00 دج مع توقيف المشتبه فيه السالف الذكر.

بعد استيفاء جميع الإجراءات، تم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة الاختصاص عن جنحة تبييض الأموال باستعمال تسهيلات يمنحها نشاط مهني. جنحة بيع مواد صالحة لتغذية الإنسان بعلم أنها مغشوشة. جنحة تهريب التبغ باستعمال وسيلة نقل.