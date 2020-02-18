الجلفة.. توقيف أربعيني وحجز أزيد من ألف قارورة خمر بالبيرين

حجزت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البيرين، ولاية الجلفة، 1030 وحدة مشروب كحولي، كانت داخل مسكن شخص أربعيني.

وحسب مصدر موثوق لـ”النهار أونلاين”، فإنّ العملية جاءت استنادًا لمعلومات مؤكّدة تحصلت عليها ذات الفرقة، مفادها إستغلال أحد الأشخاص لمسكنه لبيع المشروبات الكحولية دون رخصة.

وعلى إثر ذلك تم التنقل إلى عين المكان وتفتيش المسكن محل الشبهة، وفقًا للإجراءات المعمول بها في مثل هذه القضايا.

أين عُثر بداخله على 1030 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأنواع والأحجام.

ليتم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، أين إستفاد من إستدعاء مباشر عن القضية.