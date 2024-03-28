الجلفة: توقيف المشتبه فيه بمقتل شخص داخل منزله بالإدريسية

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الإدريسية ولاية الجلفة أنه تم توقيف مشتبه فيه في مقتل شخص داخل منزله.

وحسب بيان لمجلس قضاء الجلفة، فقد أعلنت نيابة الجمهورية الرأي العام أنه وبتاريخ 27 مارس في حدود منتصف الليل والنصف. تلقت مصالح أمن دائرة الإدريسية مكالمة هاتفية من طرف عناصر الحماية المدنية مفادها تلقيهم بلاغ عن وجود شخص ملقى على سلم درج داخل منزله الكائن بالإدريسية.

على الفور تنقلت عناصر الامن إلى عين المكان وتبين أن الأمر يتعلق بالضحية “ر.ع”. وعوينت عليه آثار عدة طعنات على مستوى أنحاء متفرقة من جسمه.

من جهته تنقل وكيل الجمهورية فور إخطاره بالوقائع إلى مسرح الجريمة. وأسدى تعليمات للضبطية بفتح تحقيق إبتدائي. أين تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه وسيتم تقديمه أمام النيابة عند إنتهاء التحقيقات.