الجلفة: توقيف ثلاثيني وحجز 4 آلاف قرص مهلوس بفيض البطمة

تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة فيض البطمة ولاية الجلفة، من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. كانت بحوزة أحد المشتبه فيهم في العقد الثالث من عمره على متن دراجة نارية.

وحسبما مصدر “النهار أونلاين”، فإن العملية جاءت على إثر وضعية مراقبة ثابتة لعناصر ذات الفرقة بمدينة فيض البطمة ولاية الجلفة. أين لفت انتباههم شخص مشبوه على متن دراجة نارية.

وعثر بحوزته، بعد توقيفه على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها الإجمالي بـــ:4170 قرص مهلوس. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره:15000,00 دج من عائدات ترويج هذه المادة المحظورة.

و بعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد. ليتم إيداعه رهن الحبس المؤقت بعد إجراءات المثول الفوري.