الجلفة: توقيف خمسيني وحجز 714 قارورة خمر وأسلحة داخل منزله

ألقت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري العاشر، القبض على خمسيني تورّط في حيازة المشروبات الكحولية بغرض البيع و ذخيرة من الصنف الخامس.

و حسبما كشفه مصدر “النهار أونلاين”، فإنّ العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات، مفادها حيازة أحد المشتبه فيهم لكمية من المشروبات الكحولية بمسكنه قصد البيع. ليتم فور تأكيد المعلومات توقيف المعني وتفتيش مسكنه الذي عثر بداخله على كمية من المشروبات الكحولية قدر عددها بــ 714 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأنواع.

بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره:100000,00 دج من عائدات البيع، كما تم العثور بذات المسكن على 8 خراطيش بندقية صيد ومنظر نهاري. و أوضح ذات المصدر، أنه تمّ تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة. ليتم إيداعه رهن الحبس المؤقت، بعد إجراءات المثول الفوري.