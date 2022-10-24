الجلفة..توقيف سارقي مجوهرات من داخل مسكن بوسط المدينة

أوقفت عناصر الفرقة الجنائية بالمصبحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، شخصين في العقد الثالث من عمرهما، مسبوقين قضائياً لتورطهما في السرقة من داخل مسكن أحد الضحايا بمدينة الجلفة.

العملية حسب بيان خلية الاتصال بأمن الولاية، جاءت على إثر تقدم أحد الضحايا بشكوى رسمية لدى ذات الفرقة على أساس تعرض مسكنه لفعل السرقة من الداخل.

أين استولى الجناة من داخله على كمية من المعدن الأصفر فاقت قيمتها المليار ومائتا مليون سنيتم، ليتم فور ذلك، وبعد التنسيق مع النيابة المحلية بالجلفة، وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما المتورطين في القضية مع استرجاع المسروقات.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، أين تم بعد إجراءات المثول الفوري، إيداع أحدهما رهن الحبس المؤقت ومنح الأخر استدعاء مباشر.