الجلفة: توقيف “ستيني” يمارس السحر والشعوذة بمنزله

تمكنت فصيلة المساس بالآداب العامة التابعة لفرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من توقيف مشعوذ يبلغ من العمر 64 سنة كان يمارس أعمال السحر والشعوذة على مستوى أحد أحياء مدينة الجلفة.

العملية جاءت على اثر استغلال معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بممارسة السحر والشعوذة داخل مسكنه. وعليه باشرت الفصيلة التحريات في القضية، وبموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة. تم توقيف المشتبه فيه مع حجز معدات وطلاسم كانت تستعمل في عملية الشعوذة بأسماء أشخاص. بالإضافة إلى وصفات سحر، صور فوتوغرافية لكلا الجنسين. وأدوات مختلفة يستعملها في نشاطه مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

بعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، عن قضية ممارسة أعمال السحر والشعوذة. قدم بموجبه أمام النيابة المختصة بمحكمة الجلفة.

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