الجلفة: توقيف شابين سرقا 84 مليون من منزل بسيدي لعجال

تمكنت مصالح أمن دائرة سيدي لعجال غرب ولاية الجلفة، من توقيف شخصين قاما بالسطو على منزل والإستيلاء على أموال.

حيثيات القضية تعود إلى شكوى تقدم بها شخص أمام فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي لعجال. مفادها تعرضه للسرقة داخل مسكنه من قبل مجهول (ين). استهدف مبلغ مالي قدره (845000.00 دج).

و فور تلقي الفرقة للشكوى السالفة الذكر تم فتح تحقيق. أسفر بعد تكثيف الأبحاث و التحريات عن توقيف شخصين مشتبه فيهما يبلغان من العمر (22) سنة. مع استرجاع جزء من المبلغ المالي المسروق.

وبعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية الخاصة بقضية الحال، قامت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة سيدي لعجال بتقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.