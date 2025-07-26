الجلفة: توقيف شابين وحجز قرابة 9 آلاف قرص مهلوس

أوقفت فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات، لأمن ولاية الجلفة، شخصين في العقد الثالث من عمرهما، مع ضبط كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وجاءت هذه العملية على إثر معلومات بخصوص نشاط مشبوه لأحد الأشخاص يقوم بترويج ونقل المؤثرات العقلية. على مستوى الإقليم الحضري بمدينة الجلفة باستعمال سيارة سياحية.

التحريات والأبحاث الميدانية لمحققي ذات الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا توجت بتحديد هويته وتوقيفه.

وبعد التفتيش الدقيق للمركبة، وكشف أسلوب التهريب عبر وضع مخبأ سري في الهيكل، تم حجز 8912 كبسولة من المؤثرات العقلية (بريقابالين300ملغ).

بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج قدره 38000 دج. فضلا عن حجز مركبة سياحة تستعمل في نقل و ترويج المؤثرات العقلية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضية الحال، تم تقديم المشتبه فيه السالف الذكر أمام نيابة محكمة الجلفة.