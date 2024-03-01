الجلفة: توقيف شابين وحجز 10 آلاف قرص مهلوس

تدخلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة ممثلة في فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات. لإيقاف شابين في العقد الثالث من العمر بحوزتهما كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. مقدرة بـ 10350 كبسولة من نوع بريقابالين300ملغ.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه خلال هذه العملية و في سياق الجهود الأمنية الميدانية المتواصلة من قبل مصالح أمن ولاية الجلفة الهادفة إلى محاربة الجرائم المرتبطة بالاتجار غير الشرعي بالمخدرات و المؤثرات العقلية. تم أيضا ضبط 85 قرص من المخدرات الصلبة إكستازي و كذا 8.6 غرام من المخدرات.

المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، عن قضية حيازة المخدرات الصلبة مخدرات “كيف معالج” و نقل و تخزين و شحن المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي بطريقة غير شرعية قصد البيع و الترويج. في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال وسيلة نقل، التهريب الدولي لسلعة أجنبية، تبييض الأموال.