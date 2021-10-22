الجلفة: توقيف شبكة إجرامية مختصة في سرقة المنازل

أطاحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس بولاية الجلفة، بثلاثة أشخاص مشتبه فيهم. لتورطهم في تكوين جمعية أشرار من أجل السرقة.

وحسبما كشف عنه مصادر “النهار أونلاين”، فإن المشتبه فيهم هم في العقد الرابع من عمرهم. وجاءت العملية على إثر إتصال هاتفي عبر الرقم الأخضر 1548 من قبل أحد الضحايا. مفادها تعرض مسكنه للسرقة من قبل مجهولين. الذين استولوا على بعض الأغراض الكهرومنزلية.

وبعد إطلاق عملية البحث والتحري، تم توقيف 3 مشتبه فيهم على صلة بالقضية. مع استرجاع كل المسروقات من داخل مسكن أحدهم، وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة. الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها. ليتم إيداعهم رهن الحبس المؤقت.

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