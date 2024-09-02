الجلفة: توقيف شبكة إجرامية من 7 أشخاص تروج المخدرات

تمكن أفراد فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة. من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 7 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 33 و 45 سنة (من بينهم 5 أشخاص من ذوي السوابق القضائية). لضلوعهم في نشاط إجرامي متعلق بـ:

تخزين ونقل و ترويج المخدرات (كيف معالج) في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال وسيلة نقل مع تبادل الأدوار. حيازة سلاح ناري دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. جنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.

حيثيات القضية تعود إلى توقيف عناصر الأمن بحاجز المراقبة الأمنية الشمالي لمدينة الجلفة مركبة مشبوهة على متنها شخصان. بعد إخضاعها للمراقبة تم ضبط و حجز بداخلها كمية من المخدرات (كيف معالج) يقدر وزنها بأكثر من 2 كلغ.

إثر ذلك أسفر البحث العملياتي الذي باشرته فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية عن توقيف 5 أشخاص آخرين مشتبه فيهم.

مع ضبط وحجز، خلال النشاط الأمني، كمية أخرى من المخدرات (كيف معالج). لتبلغ الكمية الإجمالية المحجوزة 2 كغ و 397.7 غ. وسلاح ناري (مسدس)، و كذا مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدر بـ 137000 دج.

فضلا عن 3 قارورات لسائل مؤثر عقلي، و3 مركبات، إضافة إلى هواتف نقالة مستعملة في التواصل بين أفراد الشبكة الإجرامية.

هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم، من قبل الفرقة، أمام الجهات القضائية المختصة.