الجلفة.. توقيف شخصين قاما بسرقة أجهزة إعلام آلي داخل مؤسسة تربوية

أوقف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السادس بالجلفة، شخصين، متورطان في عملية سرقة داخل مؤسسة تربوية.

وحسب ما أفاد به مصدر لـ”النهار اونلاين”، تعود حيثيات القضية، إلى تقدم مدير إحدى المؤسسات التربوية بمدينة الجلفة إلى مصالح الشرطة، من أجل إيداع شكوى رسمية.

وتمثلت الشكوي، في تعرض مكتب المدير لفعل السرقة من قبل مجهولين، الذين استولوا من داخله على بعض أجهزة الإعلام الآلي.

وبعد تلقي البلاغ، كثف عناصر ذات الفرقة من عمليات البحث والتحري، إلى أن تمكنوا بعد سلسلة من التحريات المعمقة من تحديد هوية ومكان تواجد المشتبه فيهما في فعل السرقة.

ليتم توقيف المعنيين خلال وقت وجيز، ومع مواجهتهما بالأفعال المنسوبة إليهما بالأدلة والقرائن، اعترفا بما نسب إليهما من أفعال مع استرجاع جميع المسروقات.

وبعد تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، حكما بثلاثة أشهر حبس غير نافذة و غرامة مالية قدرها:20.000 لكل واحد منهما مع إخلاء سبيلهما.