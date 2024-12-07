الجلفة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 400 كبسولة “بريغابالين”

تمكنت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجلفة، ممثلة في الأمن الحضري الثاني بحر الأسبوع الماضي. في إطار التصدي و مكافحة الجرائم المرتبطة بحيازة المؤثرات العقلية والمخدرات. من الإطاحة بمروجين للمؤثرات العقلية أحدهما من ذوي السوابق القضائية.

العملية، جاءت على إثر اتصال هاتفي عبر الرقم الأخضر 1548 للتبليغ عن تواجد أحد الأشخاص على مستوى أحد أحياء مدينة الجلفة. بحوزته كمية من المؤثرات العقلية، على الفور تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان ليتم توقيف المشتبه فيه. و حجز 442 كبسولة من المؤثرات العقلية بريقابالين300ملغ.

الأبحاث و التحريات التي باشرتها المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت عن توقيف مشتبه فيه ثاني في العقد الثالث من عمره. لضلوعه في قضية الحال المتعلقة بـ حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع.

بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية للقضية، قامت المصلحة بتقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.