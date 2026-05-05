الجلفة.. توقيف شخصين وحجز مهلوسات وأسلحة بيضاء بالبيرين

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة البيرين بولاية الجلفة، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، تورطا في حيازة وترويج المؤثرات العقلية، مع ضبط أسلحة بيضاء ومبالغ مالية من عائدات النشاط الإجرامي.

العملية جاءت بناء على معلومات دقيقة، أعقبتها تحريات ميدانية معمقة تحت إشراف النيابة المختصة.

وأسفرت خطة أمنية محكمة عن توقيف المشتبه فيهما وحجز 68 قرصًا وكبسولة مهلوسة من مختلف الأنواع، إضافة إلى 8 أسلحة بيضاء ومبلغ مالي معتبر.

وقد تم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة، فيما جددت مصالح أمن ولاية الجلفة تأكيدها على مواصلة جهودها لمحاربة آفة المخدرات، داعية المواطنين إلى التبليغ عن أي نشاط مشبوه حفاظا على أمن المجتمع.