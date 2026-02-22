الجلفة: توقيف شخصين وحجز 3417 قرص مهلوس بمسعد

تمكنت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة مسعد بأمن ولاية الجلفة، أمس. من حجز 3417 كبسولة من المؤثرات العقلية وتوقيف شخصين ينشطان في ترويجها.

وجاءت هذه العملية النوعية ضمن المخطط الأمني المسطر للتصدي لمختلف أشكال الجريمة، لاسيما ما تعلق منها بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. حيث باشرت عناصر الشرطة القضائية تحريات معمقة وأبحاثا ميدانية مكثفة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. إثر معلومات حول نشاط إجرامي للمشتبه فيهما يتعلق بترويج المؤثرات العقلية بمدينة مسعد.

وبعد عملية ترصد دقيقة ووضع خطة أمنية محكمة، تمكنت مصالح الأمن من توقيف المشتبه فيهما، اللذين يبلغان من العمر العقدين الثالث والرابع ومن ذوي السوابق القضائية. كما تم مداهمة مسكنيهما بالتنسيق مع النيابة المحلية.

وأسفرت العملية عن حجز 3417 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريقابالين 300 ملغ”، و كذا مركبة سياحية كانت تستعمل في عمليات التهريب والترويج. بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 366000 دج من عائدات الترويج.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا للنظر في القضية.

