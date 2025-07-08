الجلفة: توقيف شخصين وضبط أزيد من 89 ألف قرص مهلوس

تمكنت عناصر الشرطة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بالتنسيق مع فرقة مكافحة الإتجار غير مشروع للمخدرات. بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال الأسبوع الحالي. من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة يمتد نشاطها إلى الجهة الشمالية للوطن. كما تم ضبط 89840 كبسولة من المؤثرات العقلية “من نوع بريغابالين”.

التحريات العملياتية المدعمة بالعمل الإستعلاماتي، التي باشرها محققو ذات المصالح. جاءت بناء على معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لمجموعة إجرامية تخطط لنقل شحنة من المؤثرات العقلية. من إحدى الولايات الحدودية الجنوبية إلى الولايات الشمالية للوطن.

ومع إستغلال المعلومات المتعلقة بالطرق و الكيفيات المنتهجة من قبل الشبكات الإجرامية في تخزين و نقل الممنوعات. حيث أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهما ورصد تحركاتهما وتوقيفهما على مستوى إحدى نقاط المراقبة بمدينة الجلفة من قبل عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي. وهما بصدد نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300ملغ. التي كانت مخبأة بإحكام داخل سيارة سياحية، ومموهة.

كما مكنت العملية النوعية من إحباط توزيع كمية هائلة من المؤثرات العقلية قدرت بـ: 89840 كبسولة. مع حجز سيارة سياحية كانت تستعمل في نقل هذه السموم.

هذا و تم تقديم المشتبه فيهما، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، عن قضية جناية حيازة و شراء قصد البيع و التخزين المؤثرات العقلية. و نقلها باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة و التهريب.

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