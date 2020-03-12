الجلفة.. توقيف شخصين يروّجان الحبوب المهلوسة والمخدّرات بمسعد في عمليتين منفصلتين

تمكّن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مسعد جنوب ولاية الجلفة، في عمليتين منفصلتين، من توقيف شخصين بحوزتهما كمية معتبرة من المؤثرات العقلية و المخذرات.

و كشف مصدر “النهار أونلاين” أن العملية الأولى تمكنت من خلالها ذات الفرقة، توقيف مشتبه فيه في العقد الثالث من عمره وبحوزته كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور، و التي جاءت إثر أين لفت انتباه ذات العناصر، لشخص مشبوه، تبيّن بعد التقرب منه وإخضاعه لعلمية التلمس القانونية، أنّ بحوزته كمية من الأقراص المهلوسة قدر، عددها الإجمالي بـ 52 قرص مهلوس، بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور، أين تمّ تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد، وفقاً لإجراءات المثول الفوري، و الذي أصدر في حقه أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.

بينما تمكّنت ذات العناصر في عملية أخرى، من توقيف أحد المشتبه بهم في العقد الرابع من عمره، وبحوزته كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بالإضافة إلى المشروبات الكحولية، حيث جاءت العملية على إثر دوريات شرطية لعناصر ذات الفرقة عبر أحياء وأزقة المدينة، أين لفت انتباههم شخص مشبوه في أحد الأحياء تبين بعد توقيفه وإخضاعه لعلمية التلمس القانونية، أن بحوزته كمية من المخدرات قدر وزنها الإجمالي بـ:02 غرام، بالإضافة إلى 05 أقراص مهلوسة و 10 علب من المشروبات الكحولية، كما عثر بحوزته أيضا على مبلغ مالي قدره: 2350 دج كعائدات لبيع هذه المواد المحظورة، و قد تم على إثرها تقدم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مسعد، وفقاً لإجراءات المثول الفوري، أين صدر في حقه حكم يقضي بإدانته بسنتين (2) حبس نافدة وغرامة مالية قدرت بـ: 50.000 دج.