الجلفة: توقيف شخصين يستعملان دراجة نارية لترويج المخدرات بعين الإبل

تمكن أفراد فرقة الشرطة القضائية بـ أمن دائرة عين الإبل ولاية الجلفة بحر الأسبوع الماضي. من الإطاحة بمروجين للمخدرات و المؤثرات العقلية “مسبوقين قضائيا”.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات عن نشاط إجرامي متعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. على مستوى أحد أحياء المدينة بالجلفة يقوم به أشخاص مجهولون باستخدام دراجة نارية. على إثر ذلك أسفر البحث العملياتي الذي باشرته الفرقة من توقيف شخصين مشتبه فيهما في العقد الثاني من عمرهما كانا على متن دراجة نارية. حيث ضبط بحوزتهما بعين المكان على قطعة من المخدرات كيف معالج. 06 كبسولات من المؤثرات العقلية بريقابالين 300ملغ، مبلغ مالي قدره 58 ألف دج.

لتقوم الفرقة المحققة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعد التنسيق مع النيابة المحلية. من ضبط و حجز على مستوى مسكن المشتبه فيهما 136 كبسولة من المؤثرات العقلية بريقابالين 300ملغ. 08 أقراص من المخدرات الصلبة نوع إكستازي، كمية من المخدرات (كيف معالج). بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 90 ألف دج، لتبلغ الكمية الإجمالية من المحجوزات إثر هذه العملية بحجز 142 كبسولة من المؤثرات العقلية نوع بريقابالين300 ملغ، و 08 أقراص من المخدرات الصلبة نوع إكستازي، إضافة إلى 16 غرام من المخدرات (كيف معالج). فضلا عن مبلغ مالي قدره 148 ألف من عائدات النشاط الإجرامي و حجز دراجة نارية مستعملة في نقل و ترويج السموم.

و بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضية الحال قدم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.