الجلفة: توقيف شخص إختطف قاصر من جنسية سورية

تمكنت فرقة الأمن الحضري السادس بحي الحواس بمدينة الجلفة، من توقيف مسبوق قضائي، قام بإختطاف فتاة قاصر.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الفتاة القاصر من جنسية سورية تبلغ من العمر 14 سنة.

وأضافت ذات المصادر، أن الشاب الموقوف الثلاثيني استدرج الفتاة بعد إنتهاء وقت دراستها عشية أمس الخميس.

وقام المتهم بإختطاف الفتاة القاصر أمام الجميع بحي الحواس، ليتقدم والدها لمصالح الأمن، للتبليغ عن ضياع إبنته.

وتمكنت ذات المصالح من تحرير الفتاة المختطفة بعد ترصد تحركات المختطف وتم توقيفه بعد أن اعترف أن الفتاة محتجزة بأحد الشقق بحي شعباني.

وأوضحت ذات المصادر، أنه قد تم على إثرها إعداد ملف قضائي لتقديمه أمام العدالة من أجل محاكمته.