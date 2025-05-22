الجلفة.. توقيف شخص وحجز كمية من الأقراص المهلوسة بحد الصحاري

تمكنت مصالح أمن ولاية الجلفة، ممثلة في أمن دائرة حد الصحاري، من شل نشاط مشتبه فيه كان يخطط لتمرير كمية من المؤثرات العقلية، انطلاقا من الولايات الجنوبية للوطن نحو الشمال.

العملية الأمنية تأتي استغلالا للمعلومات المتعلقة بالطرق والكيفيات المنتهجة من قبل الشبكات الإجرامية في تخزين ونقل الممنوعات.

وعلى إثر نقاط مراقبة فجائية على مستوى مداخل ومخارج مدينة حد الصحاري. تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمصلحة بتوقيف أحد أفراد على متن سيارة أجرة ما بين الولايات.

بعد المراقبة الإدارية والأمنية للركاب، ضبط بحوزة احد الأشخاص 549 كبسولة من نوع بريغابالين 300ملغ، كانت مخبأة بإحكام داخل ملابسه، مع حجز مبلغ مالي قدره 5000.00 دج من العائدات الإجرامية.

وقامت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة حد الصحاري بتقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة. بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضية الحال.