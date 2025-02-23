الجلفة: توقيف شخص وضبط أزيد من 38 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح أمن دائرة حد الصحاري التابعة لأمن ولاية الجلفة، خلال الأسبوع المنصرم، من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة يمتد نشاطها إلى الجهة الشمالية للوطن، وتضبط 38159 كبسولة من المؤثرات العقلية (من نوع بريغابالين).

التحريات العملياتية المدعمة بالعمل الاستعلاماتي، التي باشرها محققو ذات المصالح. جاءت بناء على معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لمجموعة إجرامية تخطط لنقل شحنة من المؤثرات العقلية. من إحدى الولايات الحدودية الجنوبية إلى الولايات الشمالية للوطن، حيث أسفرت عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم. ورصد تحركاته وتوقيفه على مستوى إحدى نقاط المراقبة الفجائية بمدينة حد الصحاري. وهو بصدد نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين300ملغ، التي كانت مخبأة بإحكام. داخل ثلاثة (03) عجلات إحتياطة، ومموهة على متن شاحنة الجر.

العملية التي تمت بالتنسيق مع النيابة المختصة، أسفرت أيضا عن ضبط و حجز مبلغ مالي من العائدات الإجرامية. و أيضا حجز شاحنة الجر التي كانت تستعمل في نقل هذه السموم..

هذا و تم تقديم المشتبه فيه، أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة بالجلفة. عن قضية: جناية حيازة و شراء قصد البيع و التخزين المؤثرات العقلية. و نقلها باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة و التهريب.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور