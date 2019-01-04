الجلفة: توقيف عصابة تزوّر الأوراق النقدية من فئتي 1000 و2000 دج بالشارف

أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالشارف بالجلفة اليوم الجمعة 04 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 25 و26سنة من بينهم، بتهمة تكوين جمعية أشرار وتزوير وطرح أوراق نقدية مزورة للتداول في السوق المحلية بالمدينة.

العملية تمت بناء على معلومات مفادها وجود عصابة إجرامية تنشط بمدينة الشارف، تقوم بتزوير النقود من العملة الوطنية وترويجها وبعد إخطار السلطات القضائية المختصة تم وضع حاجز بالمدينة، بعد أن تم استدراجهم.

أين وضعت على إثرها مصالح الدرك الوطني بالمنطقة، خطة محكمة وشكلت دورية تنقلت إلى عين المكان، بهدف الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية حيث تم توقيفهم متلبسين.

كما تم حجز سيارة نفعية من نوع رونو r19 حمراء اللون، وكذا كل المبلغ الذي معهم المتمثل في 147ورقة نقدية فئة 1000 دج و المقدرة بما يفوق 14 مليون سنتيم.

و30 ورقة أخرى مزورة من فئة 2000 دج، والتي بعد معاينتها من قبل البنك المركزي الجزائري تم التأكد من أنها مزورة.

والتي قدرت قيمتها الإجمالية ب 15مليون و 300 سنتيم، حيث سيتم تقديم المتورطين الأربع أمام محكمة المدينة، الذي أين سيتم إيداعهم الحبس المؤقت في إنتظار محاكمتهم.