الجلفة: توقيف عصابة يهدّدون ضحاياهم بالأسلحة النارية للإستيلاء على أغراضهم

أطاحت، عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، نهاية الأسبوع الفارط، بمروجين للمشروبات الكحولية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن المشتبه فيهم الموقوفين الثلاثة أعمارهم في العقد الرابع من عمرهم. تورطوا في حيازة كمية من المشروبات الكحولية ومجموعة من الأسلحة البيضاء.

كما كشفت ذات المصادر، أن العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات مفادها، قيام أحد الأشخاص بتخزين كمية المشروبات الكحولية بمسكنه الكائن بمدينة الجلفة، قصد الترويج. ليتم بعد تفعيل العمل الإستعلاماتي الميداني من توقيف ذات المشتبه فيه. و بحوزته كمية أولية من المشروبات الكحولية. وقد تم توقيف شخصين آخرين لضلوعهم في القضية.

و أوضح ذات المصدر، أنه بتفتيش مسكني إثنين من الموقوفين، تمّ العثور بداخلهما على كمية أخرى من المشروبات الكحولية، قدر عددها الإجمالي بــ:444 وحدة مشروب كحولي من مختلف الأحجام والأنواع. بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء من الصنف السادس (سيوف)، منظار ليلي، سلاح ناري من الصنف الخامس وذخيرة.

كما تمّ العثور على آلة لعد النقود ومبلغ مالي قيمته 30 مليون سنتيم من عائدات بيع المشروبات الكحولية، مع حجز مركبة تجارية على صلة بالقضية.

و أفاد ذات المصدر، أنه تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة. ليتم بعد إجراءات المثول الفوري، وضع أحدهم رهن الحبس المؤقت، أما الإثنين الأخرين فمنحا إفراج مؤقت.

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كما تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية في أمن دائرة عين وسارة، 100 كلم شمال غرب عاصمة الولاية الجلفة، في إطار مكافحة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية، من توقيف أحد المشتبه فيهم، في العقد الرابع من عمره، مسبوق قضائيا. لتورطه في حيازة كمية معتبرة من المؤثرات العقلية في مسكنه قصد الترويج. وحسب مصادر رسمية لـ”النهار”، فإن العملية جاءت إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات مفادها وجود كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بمسكن أحد المشتبه فيهم بمدينة عين وسارة. ليتم بعدها وبالتنسيق مع النيابة المحلية تفتيش مسكن المشتبه فيه الذي عثر بداخله على كمية من المؤثرات العقلية قدرها 3075 قرص مهلوس من مختلف الأنواع ومبلغ مالي قيمته 326400 دج من عائدات الترويج، بالإضافة إلى مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من الصنف السادس.

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