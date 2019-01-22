الجلفة: توقيف مقترفا جريمة قتل شيخ بالبيرين

تمكن أفراد الدرك الوطني بولاية الجلفة، من توقيف شابين يبلغون من العمر 19 و21 سنة متورطان في جريمة قتل شيخ.

ويتراوح سنه ما بين 50 و60 سنة، حيث عثرعلى جثة الضحية والمنحدر من عين الدفلى بإحدى المناطق الريفية ببلدية البيرين.

وهذا في ظرف قياسي لا يتعدى ال 03 الساعات .

وحسبما أفاد به مصدر النهار فإن وقائع القضية تعود إلى تبليغ أهل الضحية بعد اختفائه و فقدان الإتصال به.

لتباشر مصالح الدرك بالبحث عن الجناة و المتورطين، بعد أن وجدت جثته محروقة بإحدى الغابات داخل سيارة من نوع شيفرولي. حيث تعرض للتعذيب، غارقا في الدماء، لتفتح مصالح الدرك تحقيقا في القضية.

المتهمان الموقوفان إستدرجوا الضحية من الجزائر العاصمة إلى بلدية البيرين في ولاية الجلفة