الجلفة: توقيف 04 أشخاص وحجز 2404 قرصا مهلوسا

تواصل المصالح العملياتية لأمن ولاية الجلفة، جهودها بكل حزم في مكافحة الجرائم المرتبطة بآفة المخدرات بكل أصنافها، حيث تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة الشارف، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بعصابة إجرامية متكونة من أربعة أشخاص (في العقد الثالث و الرابع من عمرهم، من ذوي السوابق القضائية) تقوم بتهريب و ترويج المؤثرات العقلية.

العملية الأمنية المنفذة في إطار المخطط الأمني المسطر لمكافحة و التصدي لشتى أشكال الإجرام. سيما ما تعلق منها بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، جاءت إثر أبحاث و تحريات عملياتية مكثفة. تم مباشرتها تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن نشاط إجرامي للمشتبه فيهم السالفي الذكر، تتعلق بتهريب و ترويج المؤثرات العقلية على مستوى مدينة الشارف، و إثر ترصد ميداني و بعد وضع خطة أمنية محكمة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن الدائرة من توقيف المشتبه فيهم، مع حجز 2404 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين300ملغ، و مركبة سياحية تستعمل في التهريب و الترويج .

و بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية الحال، قامت الفرقة بتقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

