الجلفة: توقيف 3 أشخاص مسبوقين قضائيا يروّجون المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف 3 أشخاص مسبوقين قضائيا، في العقدين الثاني والثالث من أعمارهم لتورطهم في أنشطة إجرامية متعلقة بترويج وبيع المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاءت العملية إثر أبحاث وتحريات ميدانية مكثفة تم مباشرتها تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن نشاط إجرامي لمشتبه فيهم متعلق بترويج و بيع السموم على مستوى قطاع الإختصاص.

وإثر متابعة وترصد ميداني وبعد وضع خطة أمنية محكمة، تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخل من توقيف المشتبه فيهم على مستوى أحد بلديات الجلفة.

أين تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة إقليميا، مع حجز خلال هذه العملية، كمية من المخدرات (كيف معالج) يقدر وزنها بـ400 غرام، و200 قرص من المخدرات الصلبة، نوع إكستازي.

إضافة إلى مبلغ مالي مزور غير قابل للتداول قيمته 196000.00 دج، و300 قرص وكبسولة من المؤثرات العقلية. فضلا عن سلاح ناري من الصنف الخامس ومبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي قدر ب307000. دج.

وبعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضية الحال، قامت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي بحبح.