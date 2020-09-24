الجلفة: توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 4 قناطير سمك فاسد بعين الإبل

تمكّنت أمس، مصالح الشرطة بأمن دائرة عين الإبل بأمن الجلفة، من حجز كمية معتبرة من الأسماك، غير صالحة للاستهلاك البشري.

وحسب ما كشفته مصادر لـ “النهار أونلاين”، فقد كانت الأسماك على متن شاحنتين بالسوق الأسبوعي بوسط المدينة.

وأشار نفس المصدر أن العملية جاءت على إثر دوريات روتينية بالسوق الأسبوعي لذات المدينة.

ولفت انتباه عناصر الشرطة بأمن الدائرة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و58 سنة، يقومون بعرض بيع السمك.

وتبيّن بعد معاينتها من قبل الطبيب البيطري للمصالح الفلاحية لبلدية عين الإبل أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

وبالتنسيق مع مصالح المفتشية الإقليمية للتجارة بمسعد وذات الطبيب البيطري، تمّ إتلاف 425,7 كلغ بالمفرغة العمومية للبلدية.

وتم إنجاز ملفات قضائية ضد المُخَالِفين على أساس عرض للبيع متوجات بحرية (سمك) غير صالحة للاستهلاك البشري.