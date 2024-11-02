الجلفة: توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 700 قرص مهلوس

أحبطت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجلفة ممثلة في فرقة البحث و التدخلBRI، نشاط شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص في العقد الثالث من أعمارهم (من ذوي السوابق القضائية)، مختصة في بيع وترويج المؤثرات العقلية.

العملية، جاءت على إثر معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لشبكة إجرامية تقوم بترويج وبيع المؤثرات العقلية على مستوى الإقليم الحضري بمدينة الجلفة، التحريات والأبحاث الميدانية لمحققي ذات الفرقة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا،

توجت بتحديد هوية وتوقيف عناصر الشبكة الإجرامية، مع ضبط 675 كبسولة من المؤثرات العقلية (بريقابالين300ملغ).وكذا مبلغ مالي من العائدات الإجرامية لنشاط الشبكة.

هذا وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة عن قضية “حيازة المؤثرات العقلية قصد البيع و النقل و التخزين”.