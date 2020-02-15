الجلفة.. توقيف 3 أشخاص وحجز منظارين وكمية من الذخيرة

أوقفت، عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية الجلفة، 3 أشخاص، وحجزت كمية من الذخائر ومنظارين.

حيث أفاد مصدر موثوق لـ “النهار”، أنّ القضية تمّت معالجتها حسب مصدر أمني، إثر ورود معلومات إلى ذات المصالح، مفادها تواجد شخصين بمكان معزول محلّ شبهة، وبالتقرب منهما وإخضاعهما لعملية التلمس القانونية عثر بحوزة أحدهما داخل معطفه على علبة من الخراطيش بها 25 خرطوشة.

و كشف ذات المصدر، أنّه بالتحقيق مع الموقوفين، تمّ التوصل إلى وجود كمية أخرى من الخراطيش بمسكن والد صديقهما البالغ من العمر 44 سنة، الذي عثر بداخله بعد عملية تفتيش إيجابية على كمية ثانية قدرها 413 خرطوشة، بالإضافة إلى منظارين.

ليتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق، أين إستفاد إثنين منهم من إستدعاء مباشر، فيما منح الثالث إفراج عن القضية.