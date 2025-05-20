الجلفة.. توقيف 3 أشخاص وحجز مهلوسات، كوكايين وسلاح ناري

تمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالجلفة، بحر هذا الأسبوع، من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص (من ذوي السوابق القضائية)، في العقدين الثاني والثالث من عمريهما، تقوم بترويج وبيع المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية.

العملية الأمنية المنفذة في إطار المخطط الأمني المسطر من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية الهادف إلى مكافحة والتصدي لشتى أشكال الإجرام، لا سيما ما تعلق منها بجرائم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، جاءت إثر أبحاث وتحريات ميدانية مكثفة تمت مباشرتها تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن نشاط إجرامي لأفراد الشبكة الإجرامية سالفة الذكر، متعلق بترويج وبيع المخدرات الصلبة المؤثرات العقلية على مستوى قطاع الاختصاص باستعمال مركبة سياحية.

وإثر المتابعة وترصد ميداني وبعد وضع خطة أمنية محكمة، تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخل من توقيف أفراد الشبكة الإجرامية وحجز 720 كبسولة من المؤثرات العقلية، نوع بريغابالين 300 ملغ، وكذا 12 غراماً من المخدرات الصلبة (كوكايين)، فضلا عن سلاح ناري من الصنف الخامس، وحجز سيارة سياحية تستعمل في الترويج، ومبلغ مالي قدره 37700.00 دج من عائدات النشاط الإجرامي.

وبعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضية الحال، قامت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.